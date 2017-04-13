Белозерцев обсудил сотрудничество с председателем Правления АО «Россельхозбанка»

Глава региона в рамках рабочей встречи поблагодарил главу крупнейшего российского банка за поддержку пензенских сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Готовность кредитного учреждения к сотрудничеству с бизнесом имеет принципиальное значение для реализации инвестиционных проектов, потому что без этого многие из них просто могли бы не состояться», — отметил глава региона.

«Выдача кредитов пензенским отделением «Россельхозбанка» юридическим лицам в 2016 году выросла на 31%, КФХ — на 16%, потребительским кооперативам — в 3,4 раза, владельцам ЛПХ — на 24%. На треть вырос объем финансирования сезонно-полевых работ. Это свидетельствует о том, что банк активно способствует развитию экономики региона», — добавил губернатор.

Стороны выразили уверенность в расширении дальнейшего сотрудничества Пензенской области и кредитного учреждения.