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Жители села Лопатки имеют долги более 1 млн рублей (видео)

12 апреля в 19:57 262 просмотра
, и долги есть практически у всех, кто старше 18 лет. Взыскать денежные средства у должников не так-то просто.

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Целый населенный пункт должников. Судебные приставы посетили село Лопатки Бессоновского района Пензенской области. Там проживают цыгане, и долги есть практически у всех, кто старше 18 лет. Взыскать денежные средства у должников не так-то просто.

В селе Лопатки Бессоновского района незваных гостей не встречают, а сразу провожают. К тому же приехали к местным жителям по особому, но неприятному поводу. Судебные приставы — в поисках должников. Здесь такие есть почти в каждом доме, сообщает телеканал «Экспресс».

В начале идут в апартаменты к рекордсменам по неуплате. Житель одного из домов задолжал почти 200 тысяч рублей.

Застать должника по месту регистрации в цыганском поселке не так-то просто. В каждом доме здесь может быть прописано по 20 человек. Порой хозяева и сами не знают, кто именно.

Если должника найти все-таки удается, то добиться оплаты штрафа получается не сразу. Часто должники настроены враждебно.

Долгов бы не было, если бы были нормальные условия, говорят местные жители.

«Там — высоковольтные провода, два столба упали, от земли всего полтора метра. Дети балуются, играют. А за свет платить надо, но вы сначала проведите его по-человечески, наденьте провод хороший, поставьте туда счетчик, каждый будет согласен платить», — сказал местный житель Виктор Юрченко.

Кстати, долги, в основном, — не по коммуналке, а по штрафам ГИБДД. Автомобили у многих местных жителей можно назвать единственным чего-то стоящим имуществом. В домах — полная разруха. Где-то даже на окнах вместо стекол — пленка. Однако арестовать машину для погашения долга тоже не всегда получается.

«На них не зарегистрированы даже автотранспортные средства, они, в основном, уходят от долгов, регистрируют их на своих жен, которые даже не имеют прав», — пояснила начальник Бессоновского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Галина Сергацкова.

В село Лопатки судебные приставы вернутся еще не раз. Местные жители в общей сложности должны более миллиона рублей.

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