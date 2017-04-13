В Пензе открылась выставка лаковой миниатюры (видео)

«Очарование лаковой миниатюры» ( 0+). Под таким названием в музее народного творчества открылась персональная выставка работ супругов Борисовых. Пензенские умельцы на протяжении 20 лет создают не просто сувениры , а уникальные произведения искусства." data-title="В Пензе открылась выставка лаковой миниатюры — Пенза-пресс, рунет за день">

«Очарование лаковой миниатюры» (0+). Под таким названием в музее народного творчества открылась персональная выставка работ супругов Борисовых. Пензенские умельцы на протяжении 20 лет создают не просто сувениры, а уникальные произведения искусства.

Расписные шкатулки, пасхальные яйца, украшения и другие яркие изделия хранятся в музейных и частных коллекциях России, Америки, Италии и Франции. По словам автора выставки, в творческой работе, помимо художественного мастерства, не последнюю роль играет терпение, сообщает телеканал «Экспресс».

«Это же миниатюры, и должна быть склонность к мелочевке этой, проработке деталей, чтобы к мелким сюжетам душа лежала. Есть и религиозные сюжеты, и городские — Пенза, Тарханы. Есть тема сказки, матрешки, колокольчики», — рассказала автор выставки «Очарование лаковой миниатюры» Светлана Борисова.