В Пензенской области проверили готовность к сезону судоходства (видео)

, 15 апреля , на реках и водоемах Пензенской области откроется сезон судоходства. В преддверии начала навигации специалисты Центра ГИМС регионального управления МЧС провели смотр сил и средств." data-title="В Пензенской области проверили готовность к сезону судоходства — Пенза-пресс, рунет за день">

В субботу, 15 апреля, на реках и водоемах Пензенской области откроется сезон судоходства. В преддверии начала навигации специалисты Центра ГИМС регионального управления МЧС провели смотр сил и средств.

Они проверили исправность подвесных лодочных моторов, двигателей, ходовых огней, прожекторов, провели инструктаж по мерам безопасности с личным составом. В ближайшее время сотрудники ГИМС приступят к патрулированию водных объектов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Управлять маломерным судном запрещается в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещается передавать управление лицу, неимеющему право управления или находящемуся в состоянии опьянения, превышать установленные скорости движения», — пояснил заместитель начальника по безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.