« Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в региональное Законодательное Собрание. Однако не все жители региона понимают , что представляет из себя праймериз. ИА «Пенза-Пресс» решило разобраться в особенностях процедуры и узнать , кто решил участвовать в предварительном голосовании." data-title="Что такое праймериз, и кто готов стать кандидатом в депутаты ЗакСобра — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе начались дебаты в рамках проведения процедуры предварительного голосования «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в региональное Законодательное Собрание. Однако не все жители региона понимают, что представляет из себя праймериз. ИА «Пенза-Пресс» решило разобраться в особенностях процедуры и узнать, кто решил участвовать в предварительном голосовании.

Как сообщается на сайте предварительного голосования, стать участником праймериз можно до 27 апреля. По официальным данным, сейчас в списке — 73 человека: 27 женщин и 46 мужчин, большинство из них — члены партии «Единая Россия».

Анализ списка показал, что участники праймериз — люди самых разных возрастов и профессий. Среди них — агрономы, учителя, юристы, библиотекари, военные, политики, инженеры, строители. В подавляющем большинстве, это люди среднего возраста, добившиеся в своей профессии определенных высот. Самому молодому участнику 21 год.

Опыт депутатства имеют менее половины — 45%.

Узнать о них подробнее и понять, в чем заключается их предвыборная программа, можно на сайте предварительного голосования, где есть список кандидатов со всеми данными о них, и где в прямом эфире транслируются дебаты с их участием.

Как сообщается на сайте предварительного голосования, прения будут проходить до 21 мая, первые дебаты уже состоялись. Участники обсудят проблемы ЖКХ и инфраструктуры, доступность и качество образования, здравоохранение и демографию, развитие села и сельского хозяйства, экологическую ситуацию.

Свой выбор пензенцам предстоит сделать 28 мая — в день предварительного голосования. В области для этой цели сформирован 221 счетный участок. По правилам, голосование на праймериз — рейтинговое, то есть каждый избиратель может проголосовать за одного, за нескольких или сразу за всех кандидатов.

«После того, как оргкомитет утвердит результаты предварительного голосования, состоится конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой и будут выдвигаться кандидаты от партии. Партия выдвинет кандидатов по 18 одномандатным округам, также партия выдвинет список «Единой России». На праймериз отбор идет как кандидатов по одномандатным округам, так и по списку. Хотя решение по отбору кандидатов принимается на конференции, конечно, партия прислушается к мнению избирателей», — отметил член регионального оргкомитета, заместитель секретаря — руководитель исполкома пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов.

Напомним, предварительное голосование, или праймериз — это процедура внутрипартийных выборов. Благодаря ей любой человек, независимо от того, принадлежит он партии или нет, может выдвинуться в кандидаты. Ограничений лишь несколько:

— самовыдвиженец должен быть старше 21 года;

— не должен иметь судимости;

— должен быть гражданином России;

— не должен иметь активов за границей.

Самых достойных выбирают либо члены партии, либо электорат в специально отведенный день.

«У нас есть несколько моделей проведения предварительного голосования, мы выбрали самую открытую, потому что хотим услышать мнение всех людей. Нам очень интересно мнение членов нашей партии, мы им дорожим, но также мы дорожим мнением всех жителей Пензенской области», — подчеркнул Юрий Дворянинов.

Сергей Максимов