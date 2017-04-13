Цены на продукты в Пензе по итогам недели. Список

С 7 по 12 апреля в областном центре установлены цены на следующий ассортимент товаров:
— хлеб ржаной, ржано-пшеничный (750гр.) — 27,90 руб. до 30,00 руб.;
— батон «Нарезной» (400гр.) — от 23,60 до 26,00 руб.;
— молоко пастеризованное 1,5% жирности за 1 л — от 26,40 до 41,30 руб;
— творог нежирный 200 гр. — от 48,50 до 52,00 руб.;
— кефир нежирный 500 гр — от 21,50 до 26,60 руб.;
— яйцо столовое С-2 за десяток — от 39,90 до 46,28 руб.;
— сахар-песок за 1 кг — от 35,50 до 37,93 руб.;
— макаронные изделия за 1 кг — от 23,10 до 40,00 руб.;
— картофель за 1 кг- от 16,90 до 24,10 руб.;
— морковь за 1 кг — от 17,80 до 22,00 руб.;
— капуста белокочанная свежая за 1 кг — от 10,90 до 15,00 руб.;
— лук-репка за 1 кг — от 16,80 до 22,90 руб.;
— мясо птицы за 1 кг — от 95,90 до 114,00 руб. и другой ассортимент.
«В ходе мониторинга в сетевых предприятиях, подписавших соглашение (Меморандум), применяемая фиксированная торговая наценка (до 5%) на социально значимый ассортимент выдерживалась, в предприятиях шаговой доступности уровень торговой наценки составлял от 10 до 20,9%", — пояснили в пресс-службе мэрии.
На 10 апреля в области — минимальные цены на масло сливочное, молоко стерилизованное 2,5−3,2% жирности, соль поваренную пищевую, сахар-песок, если сравнивать их с другими регионами ПФО. Максимальных цен в регионе нет.