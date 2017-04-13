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Россияне заменяют мясо и рыбу дешевой картошкой

13 апреля в 13:40 230 просмотров
, мяса и рыбы. Граждане заменяют их дешевой картошкой.

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На днях Аналитический центр при правительстве России опубликовал любопытное исследование тенденций личного потребления в стране. Окончательные данные выглядят неутешительно — падают продажи дорогих продуктов. В частности, мяса и рыбы. Граждане заменяют их дешевой картошкой.

В прошедшем 2016 году личное потребление (расходы домохозяйств) в России продолжило падение — оно сократилось на 5%. При этом необходимо помнить, что в 2015 году падение составило еще почти 10%. Не обошел спад и непродовольственные товары — минус 5,1%.

Аналитики приводят данные по различным категориям товаров. В конце 2016 года розничные продажи мяса снизились и достигли уровня начала января 2014 года. Также продолжили снижение продажи рыбы. В основном это произошло из-за роста цен на 9,7% только за один 2016 год. Не обошел спад и консервы из рыбы и морепродуктов — их продажи упали ниже уровня января 2014 года. Однако есть и положительные новости: потребление картошки в прошлом году показало резкий рост. Однако это фактически означает, что население нищает — более дорогие продукты в рационе питания замещают самые дешевые.

Материал взят из «Аргументов Недели»

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