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Сергей Цыб: Проведение форума «Innomed-2017» в Пензе абсолютно логично

13 апреля в 13:40 240 просмотров
«Innomed-2017». Торжественную церемонию открытия посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

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В Пензенской области стартовал Межрегиональный форум «Innomed-2017». Торжественную церемонию открытия посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Федеральный чиновник подчеркнул, что Пензенская область — один из регионов, где динамично развивается производство высокотехнологичных медицинских изделий, и добавил, что в связи с этим проведение форума именно на территории региона абсолютно логично.

«Производство лекарств и медизделий растет быстрее рынка. По лекарствам даже быстрее. Это говорит о том, что мы на растущем рынке в течение последних трех лет не только сохраняем свою долю, но и увеличиваем ее, что весь комплекс мер, разработанный минздравом и нашими региональными коллегами, показывает определенные результаты», — отметил он

По словам Сергея Цыба, по отдельным сегментам доля российских высокотехнологичных лекарственных средств выросла с 4 до 50%.

«Они производятся по полному циклу в России и под них построены целые заводы. Это большие успехи», — добавил Сергей Цыб.

Он отметил, что отрасль показывает одни из самых высоких темпов роста среди всех производственных направлений.

Темпы производства медизделий тоже растут быстрее рынка: прирост в прошлом году составил 15%, тогда как темпы роста рынка — 10%, подчеркнул Цыб. По его словам, объем производства медизделий по сравнению с 2010 годом вырос в два раза.

«Доля рынка у нас пока невысокая, но положительная динамика видна. Она составляет более 20% по деньгам на рынке, который является очень высокотехнологичным с точки зрения номенклатуры медизделий, самого производства, технологических стадий, поэтому мы можем констатировать хороший показатель», — сказал замминистра.

Фотография: Скриншот - http://minpromtorg.gov.ru/ministry/governance/#!11&click_tab_vp_ind=1
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