Белозерцев: «Innomed» станет заметным событием в экономической жизни региона

Глава региона приветствовал гостей форума, прибывших из других регионов, чтобы представить свою продукцию. Он выразил благодарность министру промышленности и торговли Денису Мантурову за поддержку промышленных предприятий региона, в том числе — тех, которые производят медицинские препараты.



«Особые слова благодарности и признательности я говорю Сергею Анатольевичу Цыбу [замглавы Минпромторга] за действенную поддержку в организации форума, за поддержку наших инициатив и проектов, которые были представлены вам. Проведение форума станет заметным событием в социально-экономической жизни России и Пензенской области и придаст новый импульс взаимодействию производителей и потребителей высокотехнологичной продукции», — отметил Иван Белозерцев.

В работе форума принимают участие более 400 представителей науки, производства, здравоохранения из 20 регионов России, а также гости из Италии, Индии и Белоруссии.



«Считаю, что такое внимание неслучайно: в нашей стране принимаются меры, которые направлены на повышение качества медпомощи, развитие медицинской науки, сокращение зависимости российской системы здравоохранения от импортной продукции», — сказал губернатор.



Он отметил, что в регионе активно развивается биомедицинский кластер, его участники — медицинский институт ПГУ, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, институты развития, сообщества инновационных компаний-разработчиков.



Ядром биомедицинского кластера Пензенской области является технопарк «Рамеев», где в этом году впервые проходит форум.



«Здесь разместилось уникальное сообщество компаний, которые обеспечивают полный цикл — от разработки до серийного производства современных медицинских изделий. Считаю, что созданная в регионе современная инфраструктура позволяет в кратчайшие сроки реализовывать самые амбициозные проекты. А когда есть взаимодействие производителей и врачей — это очень важно», — подчеркнул Иван Белозерцев.



В большом потенциале Пензенской области в сфере медицины смогли убедиться гости выставки.



«В то же время, необходимо отметить, что разработчики медизделий из Пензенской области и других регионов сталкиваются с различными трудностями в своей деятельности», — добавил он, выразив надежду на то, что сегодняшний конструктивный диалог внесет существенный вклад в реализацию стоящих перед отраслью задач.