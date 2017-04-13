В Каменке прошел семинар по развитию алкогольного рынка

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Начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач в Каменке провела семинар для представителей сферы торговли и предпринимательства, посвященный вопросам развития алкогольного рынка региона.

«Работа семинара открылась выставкой, на которой была презентована широкая линейка местной алкогольной продукции. Основной вопрос, которому было уделено внимание на семинаре, — представленность алкогольной продукции местного производства в торговых объектах региона», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

В рамках семинара участники обсудили мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции и легализации алкогольного рынка, которые систематически проводятся в рамках мониторинга на территории муниципальных образований.

Участники тематического мероприятия рассмотрели правовые аспекты реализации алкогольной продукции, был затронут и рассмотрен вопрос изменений законодательства по применению контрольно-кассовой техники при денежных расчетах с населением, вопрос соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей при реализации пищевой продукции.