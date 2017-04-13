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Инвесторы вложили в пензенские медпредприятия более миллиарда рублей

13 апреля в 14:04 212 просмотров
, которые получили порядка 10 медицинских предприятий Пензенской области с 2012 года составил 1,1 млрд рублей.

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Объем инвестиций, которые получили порядка 10 медицинских предприятий Пензенской области с 2012 года составил 1,1 млрд рублей.

Об этом на открытии форума «Innomed-2017» сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

«У нас активно работают меры государственной поддержки. По Пензе хочу поблагодарить компании за активное сотрудничество. Многие являются резидентами нашей программы. Объем инвестиций, которые получили порядка 10 организаций Пензенской области, ставшие участниками программы, с 2012 года составил 1,1 млрд рублей, очень приличный объем инвестиций», — отметил федеральный чиновник.

По словам Сергея Цыба, это говорит о том, что инструменты поддержки востребованы.

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