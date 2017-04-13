( 12+) в рамках поддержки нового альбома « Хроника бешеных дней» ( 12+). Перед выступлением вокалист группы Рустем Булатов поговорил с шеф-редактором ИА «Пенза-Пресс» Александром Поляковым о протесте , центре России и о том , почему бессмысленно выходить на площадь." data-title="Рустем Булатов (Lumen): Все эти стояния на площадях закончились ничем — Пенза-пресс, рунет за день">

13 апреля Lumen сыграет в Пензе концерт (12+) в рамках поддержки нового альбома «Хроника бешеных дней» (12+). Перед выступлением вокалист группы Рустем Булатов поговорил с шеф-редактором ИА «Пенза-Пресс» Александром Поляковым о протесте, центре России и о том, почему бессмысленно выходить на площадь.

— У вашего нового альбома «Хроника бешеных дней» ощутимый антивоенный заряд. Почему вам было важно высказаться на этот счет?

— На планете происходят военные конфликты, это перманентное состояние человечества. Если посмотреть на историю и попытаться из всего этого невероятного по продолжительности периода вычленить моменты, когда никто массово не истреблял друг друга, то полстолетия не наберется. В XXI веке это ненормально. Все философские учения и религии говорят, что убивать друг друга плохо, но все продолжают этим заниматься. Я вижу в этом какое-то невероятное лицемерие.

И второй момент: я чувствую милитаризацию в нашем обществе. Это настроение, что мы очень крутые и можем всем навалять, мне не нравится. То, что мы крутые и можем — замечательно, но давайте не будем об этом слишком много думать, потому что от таких мыслей действительно может возникнуть желание кому-нибудь навалять.

— Вас часто называют протестной группой. Что для вас значит протест?

— Для меня протест — это некий собирательный образ инакомыслия. Есть люди, которые по многим вопросам имеют альтернативные точки зрения, и вот вся эта палитра альтернативных точек зрения, все это инакомыслие принято называть протестом. В этом смысле, да — многие из тех мыслей, которые мы отражаем в своем творчестве, большинству, скорее, непонятны, и нас можно назвать протестной группой. Хотя даже если мы и протестуем, то против тех вещей, которые не нравятся большинству, и в этом смысле нас бы многие поддержали. Вопрос только в том, что решение этих проблем все видят по-разному.

— В 2010 году вы говорили в интервью, что не видите смысла выходить на площадь. Ваше мнение изменилось?

— 2010 и 2011 год — это большая волна протестов, но к чему она привела? К посадке некоторых лидеров этих протестных движений, к уголовным делам против ребят, которые вышли на Болотную площадь и попали в замес. И все. Эти стояния на площадях закончились ничем. Я не люблю бить себя в грудь и кричать: «Я прав», но так получилось, что смысла во всем этом было немного.

По поводу того, что происходит сейчас: это всегда очень полезно для общества в том смысле, что появляется определенная часть людей, которая заражается скептицизмом по отношению к нашей действительности и начинает по-другому оценивать происходящее в стране: критически подходить к средствам массовой информации, пытаться раскопать правду. Любая протестная волна высеивает из нашего общества сознательных граждан, которые составляют активную часть гражданского общества, все еще зарождающегося у нас.

С другой стороны, эти протестные дела еще и отрезвляют очень многих людей, настроенных радикально — тех, кто думает, что нужно устроить еще одну революцию (как будто их было мало в нашей стране). Эти люди впервые видят ОМОН за работой, впервые понимают масштабы происходящего, понимают настроения людей, которые собираются в большую группу, и видят, что все не так, как им грезилось в романтических фантазиях.

Я не могу сказать, что все бессмысленно. Очень приятно, что не всем все равно на то, что происходит в стране; что кто-то за свои идеи готов поперек всему выйти на площадь. В этом есть определенный смысл. Но если говорить о тех протестах, что начались с выходом всем известного фильма, в связи с 26 марта, я не верю, что они приведут к какому-нибудь значительному результату. Эта волна благополучно схлынет, как и в 2011 году. Это моя точка зрения, не более того.

— Вы по-прежнему живете в Уфе и не переезжаете в Москву. Что для вас важно в родном городе?

— Нужно сказать, что Москва — не единственная альтернатива, куда можно переехать из Уфы.

— Еще Санкт-Петербург.

— И не только. Есть много замечательных городов, которые нам как группе, много путешествующей, удобнее: Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, который близок к центру России. Середина страны вообще ближе к Байкалу, недалеко от Иркутска. В этом смысле вариантов много — на Москве свет клином не сошелся. Нам корни помогают оставаться собой, помогают жить. Они нас в прямом смысле питают, а не только держат. Домой реально очень приятно возвращаться. Когда ты выезжаешь на машине от уфимского аэропорта или железнодорожного вокзала, внутри все трепещет от того, что ты вернулся домой. Нигде, ни в каком другом городе, я себя не заставлю почувствовать это.