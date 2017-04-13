С начала года пензенцам оказали в МФЦ более 320 тыс. услуг

«Населению региона оказано более 320 тыс. услуг, что почти на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наиболее востребованными оказались услуги Росреестра и МВД России, составившие более трети от общего числа предоставленных населению услуг», — сообщили в пресс-центре областного правительства.
В рамках выездных мероприятий на базе территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, расположенных в сельских поселениях региона специалисты оказали свыше 15 тыс. услуг.
Кроме того, за первый квартал текущего года в МФЦ Пензенской области появились новые услуги, такие как:
— выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, за пределами территории Российской Федерации, а также загранпаспортов РФ;
— выдача водительских удостоверений при замене, утрате (похищении) и международных удостоверений. В настоящее время услугу можно получить в МФЦ г. Пензы, в МФЦ муниципальных районов ее введут до конца года.