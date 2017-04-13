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С начала года пензенцам оказали в МФЦ более 320 тыс. услуг

13 апреля в 14:30 182 просмотра

В министерстве экономики Пензенской области подвели итоги работы региональной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за первый квартал 2017 года.

«Населению региона оказано более 320 тыс. услуг, что почти на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наиболее востребованными оказались услуги Росреестра и МВД России, составившие более трети от общего числа предоставленных населению услуг», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

В рамках выездных мероприятий на базе территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, расположенных в сельских поселениях региона специалисты оказали свыше 15 тыс. услуг.

Кроме того, за первый квартал текущего года в МФЦ Пензенской области появились новые услуги, такие как:

— выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, за пределами территории Российской Федерации, а также загранпаспортов РФ;

— выдача водительских удостоверений при замене, утрате (похищении) и международных удостоверений. В настоящее время услугу можно получить в МФЦ г. Пензы, в МФЦ муниципальных районов ее введут до конца года.

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