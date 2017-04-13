, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда , которая проходит в Сочи. Своими впечатлениями он делится в соцсетях." data-title="Трошин прошел медосмотр в Сочи — Пенза-пресс, рунет за день">

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит в Сочи. Своими впечатлениями он делится в соцсетях.

Как пишет Евгений Трошин, он уже принял участие в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в совещании с зампредом правительства Ольгой Голодец и министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным по улучшению демографической ситуации, легализации трудовых отношений, создания рабочих мест.

В коротких перерывах между обсуждением насущных проблем фото с М. А. Топилиным !) pic.twitter.com/Rs9bntiA7J — Evgeny Troshin ( @tea058) 12 апреля 2017 г.

«Состоялось знакомство и разговор с руководителем Пенсионного фонда Антоном Дроздовым, в рамках которого обсудили возможность участия субъекта в программе по реконструкции (капремонту) зданий учреждений социального обслуживания в 2018 году», — отметил на своей странице в Facebook Трошин.

Кроме того, министр выступил с предложениями об изменении в законодательстве по охране труда, а в свободное время тестировал технические новинки.