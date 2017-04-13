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Трошин прошел медосмотр в Сочи

13 апреля в 14:26 242 просмотра
, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит в Сочи. Своими впечатлениями он делится в соцсетях.

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Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит в Сочи. Своими впечатлениями он делится в соцсетях.

Как пишет Евгений Трошин, он уже принял участие в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в совещании с зампредом правительства Ольгой Голодец и министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным по улучшению демографической ситуации, легализации трудовых отношений, создания рабочих мест.

«Состоялось знакомство и разговор с руководителем Пенсионного фонда Антоном Дроздовым, в рамках которого обсудили возможность участия субъекта в программе по реконструкции (капремонту) зданий учреждений социального обслуживания в 2018 году», — отметил на своей странице в Facebook Трошин.

Кроме того, министр выступил с предложениями об изменении в законодательстве по охране труда, а в свободное время тестировал технические новинки.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/tea058/status/852119070686277632/photo/1?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=tea058&utm_content=852119070686277632, страница Евгения Трошина в Facebook
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