Трошин прошел медосмотр в Сочи

Как пишет Евгений Трошин, он уже принял участие в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в совещании с зампредом правительства Ольгой Голодец и министром труда и соцзащиты РФ Максимом Топилиным по улучшению демографической ситуации, легализации трудовых отношений, создания рабочих мест.
В коротких перерывах между обсуждением насущных проблем фото с— Evgeny Troshin (@tea058) 12 апреля 2017 г.
М. А. Топилиным!) pic.twitter.com/Rs9bntiA7J
«Состоялось знакомство и разговор с руководителем Пенсионного фонда Антоном Дроздовым, в рамках которого обсудили возможность участия субъекта в программе по реконструкции (капремонту) зданий учреждений социального обслуживания в 2018 году», — отметил на своей странице в Facebook Трошин.
Кроме того, министр выступил с предложениями об изменении в законодательстве по охране труда, а в свободное время тестировал технические новинки.