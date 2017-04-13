«Клуб сторонников» «Единой России» собрал предложения по защите пенсионеров от мошенников из 69 субъектов РФ." data-title="Сторонники «Единой России» хотят защитить пенсионеров от мошенников — Пенза-пресс, рунет за день">

Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального «Клуба сторонников».

Парламентарий напомнил, что старшее поколение является одной из наиболее незащищенных от аферистов групп населения.

«С целью противодействия мошенникам и повышения информированности граждан о подобных аферах сторонники «Единой России» провели собрания «Клубов сторонников» в 69 регионах. Причем в каждом субъекте РФ была подготовлена резолюция с конкретными предложениями о противодействии обману пенсионеров. Мы собрали все предложения и выделили три основных. Во-первых, мы предлагаем считать мошеннические действия в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством, а именно: внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что половина мошеннических действий происходит в местах лишения свободы», — сказал Боярский.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», связи с участившимися случаями противоправных действий, направленных на так называемую «группу риска» — одиноких пожилых людей, свою задачу сторонники партии видят в том, чтобы собрать актуальную информацию, разработать эффективный механизм информирования старшего поколения о подобных случаях и реализовать его в рамках партийного проекта «Клуб сторонников».

«И здесь мы должны как можно более подробно информировать пожилых людей о новых методах обмана через мобильный телефон или интернет», — пояснил депутат, подчеркнув необходимость привлечь руководство ФСИН к решению этой проблемы.

«Старшее поколение — одна из самых незащищенных групп населения от мошеннических действий. Особенно от рук нарушителей закона страдают одинокие пожилые люди. Необходимо совместно с правоохранительными органами Пензенской области разработать эффективный механизм информирования старшего поколения о них, чтобы те не становились легкой добычей для преступников», отметил председатель Пензенского регионального координационного совета сторонников «Единой России» Владлен Базылев.

«Сегодня пенсионеры — это самая незащищенная группа населения. Они чаще всего подвержены действиям мошенников. Основные виды мошенничества в отношении пожилых людей — это телефонные махинации и махинации с использованием электронных карт. Очень часто в средствах массовой информации мы видим или читаем материалы о том, как бабушкам и дедушкам звонит кто-то, представляется сыном, дочерью или внуком, говорит, что попал в аварию и просит срочно перевести деньги. Такие звонки чаще всего совершаются ночью, чтобы человек был предельно растерян и, не задумываясь, переводил деньги на «спасение» родственника

К сожалению, от таких ситуаций не застрахован никто, но в последнее время их становится все больше и больше. Именно поэтому сторонники партии «Единая Россия» вышли с конкретными предложениями о противодействии обману пенсионеров. В частности, было предложено внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ и считать мошеннические действия в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством. Также Совет сторонников намерен обратиться к руководству Сбербанка и Почты России с просьбой разработать специальную памятку для операционистов, с целью информирования и предупреждения вкладчиков пожилого возраста, когда те снимают крупную сумму денег, отметили в пресс-службе.

На мой взгляд, также необходимо продолжать вести разъяснительную работу. Например, если работник банк видит, что пенсионер снимает или переводит на какой-то счет крупную сумму денег, можно тактично у него поинтересоваться, для чего он это делает, чтобы в дальнейшем предостеречь его от ошибки. А еще и мы сами должны быть более бдительными и внимательны. И не стесняться еще и еще раз объяснять своим пожилым родственникам, что они могут попасться на удочку мошенников», — сказала член президиума Пензенского регионального координационного совета сторонников «Единой России» Яна Куприна.

Сторонники «Единой России» — это люди, которые хоть и не являются членами партии, но поддерживают ее идеи и курс президента. Среди них большое количество неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, представителей различных социальных сред, готовых участвовать в решении проблем своей сферы, города, района.