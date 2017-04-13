Белозерцев и Цыб посетили экспозицию инновационных проектов в сфере биомедицины

Начав с осмотра производственных линий группы компаний «МедИнж» и, в частности, участка по производству медицинских стентов, Иван Белозерцев и Сергей Цыб оценили уровень технологий изготовления медицинских изделий в Пензенской области, сообщили в пресс-центре правительства региона.
Как отметил замминистра, подобного рода предприятия сегодня фактически обеспечивают реализацию распоряжения правительства РФ о производстве импортозамещающей биомедицинской продукции, выполняют важные социальные задачи.
На выставке медицинской и фармацевтической промышленности свою продукцию презентовали 18 компаний из 10 субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской, Новосибирской, Волгоградской, Тульской, Московской, Саратовской областей, Пермского края, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Пензенская область представила более 40 инновационных проектов в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения. Иван Белозерцев и Сергей Цыб посетили павильоны группы компаний «МедИнж», Пензенского института усовершенствования врачей, Пензенского государственного университета и ПГТУ, а также медицинских производственных компаний, российских и зарубежных.
Представляя продукцию ПГУ заместителю министра, глава Пензенского региона подчеркнул тесную связь ученых-разработчиков с производственниками.
«Вы видите, что потенциал Пензенской области в сфере биомедицинских технологий высокий. У нас есть кадры, возможность разработки, производства и реализации новых видов медицинской продукции. Конечно, нам нужна федеральная поддержка, мы намерены развивать эту сферу на Пензенской земле», — подчеркнул Иван Белозерцев.
В свою очередь, Сергей Цыб заверил главу региона в дальнейшей поддержке федеральным министерством предприятий пензенского биомедицинского кластера.