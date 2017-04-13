Пензенцев приглашают на «Beauty show weekend»

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Жителей Пензы приглашают 23 апреля принять участие в ярком и необычном событии «Beauty show weekend» (16+).

По информации организаторов, гостей ждут модный показ от Маши Цигаль и Даши Гаузер, звезд Московской недели моды. Каждая модница сможет пополнить свой гардероб дизайнерской одеждой.

Также запланирован показ модельера из Санкт-Петербурга Андрея Арюхина, который кстати, окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого . Ожидаются авторские показы пензенских дизайнеров и показы от Ольги Букиной, руководителя Театра моды.

Будут инсталляции и фотозоны в стиле арт-гранж от 14 известных дизайнеров нашего города, арт-выставка белья ручной работы.

«Незаменимый девайс IPhone 7 найдет своего счастливого обладателя. Освежающие коктейли в пиано-баре, удивительная подача напитков для кофеманов. Гастроинвестиции от новых заведений Пензы, меню на вкус хрупких барышень и их кавалеров. After Party для всех гостей события стартует в 22.00», — рассказывают об особенностях запланированного события организаторы.

«Beauty show weekend», отмечают они, станет прекрасной возможностью интересно и с пользой провести выходной, завести знакомства и получить новые эмоции. Мероприятие стартует в 13 часов в ККЗ.

Подробности можно узнать на официальном сайте.