Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Кронштадской возле дома № 1.
Водитель «ВАЗ-21074» сбил 56-летнего мужчину, которого с травмами доставили в больницу.
Причины аварии устанавливаются.
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На ул. Кронштадской легковушка сбила пешехода
13 апреля в 16:07 126 просмотров
В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Кронштадской возле дома № 1.
Водитель «ВАЗ-21074» сбил 56-летнего мужчину, которого с травмами доставили в больницу.
Причины аварии устанавливаются.