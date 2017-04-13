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На ул. Кронштадской легковушка сбила пешехода

13 апреля в 16:07 126 просмотров

В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Кронштадской возле дома № 1.

Водитель «ВАЗ-21074» сбил 56-летнего мужчину, которого с травмами доставили в больницу.

Причины аварии устанавливаются.

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