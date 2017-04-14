«InnoMed» в Пензе будут развивать и расширять географию участников

Говоря о роли форума, Сергей Цыб отметил, что «InnoMed» в Пензе — одно из ключевых мероприятий.



«Мы будем его поддерживать и развивать, вовлекая в этот процесс все большее количество регионов и специалистов, чтобы получить эффективную площадку по взаимодействию между производителями, врачами и научными работниками, чтобы развитие фармацевтической промышленности получило дополнительный импульс в том числе — за счет региональных возможностей», — подчеркнул он.



Иван Белозерцев, в свою очередь, сказал о том, что для пензенской промышленности участие в форуме — это огромная польза.



«Это возможность представить продукцию, которая выпускается у нас, продвинуть ее в другие регионы РФ и возможность от медработников получить обратную связь для производителей, которые могли бы учесть пожелания при выпуске инновационного продукта. Я Сергею Анатольевичу (Цыбу) предложил, чтобы площадку форума сделать постоянно действующей, а географию и вопросы для обсуждения в 2018 году расширить», — отметил глава региона.