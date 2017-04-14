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В Пензе BMW «схитрило» на перекрестке в пробке. Видео

13 апреля в 16:45 642 просмотра
, на которой разрешено движение только направо.

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В Пензе легковушка проехала прямо по полосе, на которой разрешено движение только направо.

Видео с иномаркой-нарушительницей появилось в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Автохам. Пенза».

По словам автора записи, инцидент произошел на перекрестке ул. Кирова и М. Горького.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza
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