В Пензе ответили на критику по поводу огромных очередей в МРЭО

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В региональном управлении Госавтоинпекции прокомментировали ситуацию с огромными очередями в МРЭО ГИБДД Пензы, а также сообщили, когда там появится стоянка.

Как отмечается в ответе управления на редакционный запрос ИА «Пенза-Пресс», очереди в МРЭО ГИБДД возникают в связи с увеличением числа обращений.

«Сопоставительный анализ отчетных данных за март 2017 года с аналогичным периодом прошлого года показал, что число совершенных регистрационных действий, связанных с постановкой на регистрационный учет, увеличилось на 11,2%, со снятием — на 12,8%", — отмечается в документе за подписью врио начальника управления Олега Барковского.

В связи с большим наплывом посетителей в МРЭО увеличили число выдаваемых талонов и обеспечили возможность получения талона через терминал на месяц. Также в ближайшее время организуют работу по вопросам регистрации транспорта с 18.00 до 22.00 часов по вторникам, средам, пятницам. Кроме того, представители Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам пользоваться порталом госуслуг, где можно оставить заявку и указать удобное время обращения.

Что касается стоянки, отсутствие которой также вызывает возмущение горожан, то ее построят летом.

«В настоящее время УМВД России по Пензенской области размещена информация о проведении аукциона на право заключения государственного контракта на обустройство территории площадки МРЭО (срок выполнения — июнь 2017 года). Территория площадки будет предназначена для стоянки транспортных средств, принадлежащих заявителям на получение государственных услуг, а также для проведения процедуры осмотра автомобилей», — сообщили в УГИБДД.

Напомним, пензенцы неоднократно критиковали местоположение нового МРЭО ГИБДД, который переехал на пр. Строителей из-за пожара в старом здании. Недовольство горожан вызывали отсутствие парковки, осмотр транспортных средств в другом месте, процесс получения талона.