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Савин и Стрючков приняли участие в заседании итоговой коллегии Минздрава РФ

13 апреля в 17:11 242 просмотра

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин и министр регионального здравоохранения Владимир Стрючков приняли участие в заседании итоговой коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В заседании коллегии приняла участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она отметила достижения российского здравоохранения в 2016 году и обозначила основные векторы развития. Кроме того, она акцентировала внимание на решении существующих проблем в системе здравоохранения, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Сегодня можно уверенно сказать, что даже в условиях действия сложных социально-экономических факторов в системе здравоохранения удается добиваться позитивных изменений показателей здоровья населения», — отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Она выступила с отчетом об итогах работы ведомства в прошлом году и рассказала о планах работы на 2017 год. Приоритетным направлением работы в 2016 году оставалась первичная медико-санитарная помощь.

«Заслуживает особого внимания совместный проект Минздрава с Управлением внутренней политики президента и экспертами ГК «Росатом», целью которого является выявление неэффективных технологических процессов в медицинских организациях и их устранение, то есть совершенствование логистики, менеджмента и комфортности предоставления услуг, а также повышение ресурсной эффективности», — сказала министр.

Эта «Фабрика технологий» уже заработала в Ярославской и Калининградской областях, в Севастополе и доказала свою эффективность.

Сейчас 30 поликлиник подключились к данному проекту. Планируется тиражирование этого пилотного опыта во всех регионах страны. Именно это обсуждали на Всероссийском семинаре в Ярославле 3 апреля 2017 года.

«Пензенская область включена в реализацию второй волны проекта «Бережливая поликлиника». От региона в пилоте примут участие взрослая поликлиника № 14 (г.Пенза, ул. Стасова, 7) и детская поликлиника № 2 (г.Пенза, ул. Гагарина, 11А), — отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

По его словам, установочные задачи по реализации данного проекта будут озвучены завтра на совещании в региональном минздраве.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/departament/news/kollegiya_2017.jpg
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