По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,7556 до 56,6019 руб., курс евро повысился с 60,2631 руб. до 60,2867 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,2601 руб.
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Доллар упал на 15 копеек на 14 апреля
13 апреля в 17:39 236 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 14 апреля.
По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,7556 до 56,6019 руб., курс евро повысился с 60,2631 руб. до 60,2867 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,2601 руб.