Доллар упал на 15 копеек на 14 апреля

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 14 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,7556 до 56,6019 руб., курс евро повысился с 60,2631 руб. до 60,2867 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,2601 руб.