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Белозерцев: Кооперативные медпредприятия важны для региона

13 апреля в 17:31 266 просмотров
«InnoMed-2017».

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О важности кооперативного подхода в создании предприятий биомедицинского кластера говорили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб на открытии IV Межрегиональный форум «InnoMed-2017».

«Когда мы подписываем соглашения о намерениях создания совместных предприятий с иностранными компаниями, мы понимаем, что для Пензы это новые рабочие места, налоги, новые технологии, это продвижение региона. Мы заключили договор с компанией «НейтОн», пригласили компанию «Линк», планируем заключить с ней соглашение о совместном производстве. Создавая совместное предприятие, мы нацелены реализовывать продукт и в России, и за рубежом. Важно, что в Минпромторге нас поддерживают», — отметил Иван Белозерцев.

Сергей Цыб согласился с тем, что международная кооперация важна, и добавил, что также нужно расширять кооперацию между регионами с вовлечением профессионального сообщества и врачей.

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