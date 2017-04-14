Белозерцев: Кооперативные медпредприятия важны для региона

«Когда мы подписываем соглашения о намерениях создания совместных предприятий с иностранными компаниями, мы понимаем, что для Пензы это новые рабочие места, налоги, новые технологии, это продвижение региона. Мы заключили договор с компанией «НейтОн», пригласили компанию «Линк», планируем заключить с ней соглашение о совместном производстве. Создавая совместное предприятие, мы нацелены реализовывать продукт и в России, и за рубежом. Важно, что в Минпромторге нас поддерживают», — отметил Иван Белозерцев.



Сергей Цыб согласился с тем, что международная кооперация важна, и добавил, что также нужно расширять кооперацию между регионами с вовлечением профессионального сообщества и врачей.