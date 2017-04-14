« Бессмертной полк» в Пензе рассчитывают , что участие в шествии 9 мая примут 15 тысяч человек , сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения « Бессмертный полк России» Олег Шибаев." data-title="В Пензе ожидают рост числа участников шествия «Бессмертный полк» — Пенза-пресс, рунет за день">

Организаторы акции «Бессмертной полк» в Пензе рассчитывают, что участие в шествии 9 мая примут 15 тысяч человек, сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

«По сравнению с прошлым годом мы внесли коррективы, чтобы обеспечить возможность участия большего числа людей. Сколько их будет — тяжело сказать. В прошлом году, вы сами видели, прирост — в пять с половиной раз, 11,5 тысяч человек. Будем подавать заявку на 15 тысяч. Мы составляли маршрут с учетом, что и 20 тысяч смогут принять участие», — сказал Шибаев на заседании областного организационного комитета «Победа» 13 апреля.

Он отметил, что построение основной колонны будет проходить на ул. Коммунистической, после чего колонна шириной в 10 метров и протяженностью полтора-два километра начнет движение по проспекту Победы.

Зампред правительства Василий Трохин отметил, что построение на ул. Коммунистической — это правильный выбор организаторов.

«Улица широкая, но как мы будем перестраиваться по ходу движения?» — спросил он.

Олег Шибаев отметил, что в этом помогут порядка 200 волонтеров.