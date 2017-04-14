« Европа», на которую неоднократно жаловались пензенцы , в рамках оперативно-разыскных мероприятий побывали сотрудники полиции и Росгвардии. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил источник в правоохранительных органах." data-title="В Пензе в клинику «Европа» наведались полиция и Росгвардия — Пенза-пресс, рунет за день">

В клинике «Европа», на которую неоднократно жаловались пензенцы, в рамках оперативно-разыскных мероприятий побывали сотрудники полиции и Росгвардии. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил источник в правоохранительных органах.

Детали инцидента пока не разглашаются.

Подтверждают информацию снимки, сделанные у торгового центра, где находится клиника. Их разместил подписчик группы «Пенза live».

Напомним, эта клиника не раз была объектом критики горожан. Жители жаловались, что их приглашали на бесплатные процедуры, а в итоге якобы навязывали услуги за несколько тысяч рублей.

«Была приглашена на бесплатную диагностику в медицинскую клинику «Европа» по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 9. После посещения оформили кредит. В итоге я решила расторгнуть данный договор. Согласились, но не сразу. Пожалуйста, разберитесь с этой конторой», — написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» горожанка.