« Победа» обсудили подготовку к 9 Мая." data-title="В Пензе набережная и Фонтанная площадь не будут задействованы 9 Мая — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе в региональном правительстве 13 апреля на заседании областного организационного комитета «Победа» обсудили подготовку к 9 Мая.

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина озвучила предварительный план праздничных мероприятий 9 мая.

В 10.00 начнется благодарственный молебен во славу русского оружия у часовни архангела Михаила.

В 10.30 будет дан старт «Бессмертному полку» (люди собираются с 9.00 на ул. Коммунистической).

В 10.30 — митинг, парад, возложение венков к Монументу воинской и трудовой Славы пензенцев.

В 13.30 у монумента стартует легкоатлетическая эстафета.

С 12.15 до 14.00 — концертная программа в сквере «Журавли».

С 12.30 до 14.00 — экскурсия по музею боевой техники под открытым небом.

С 12.00 до 18.00 — праздничные программы в парках, на Юбилейной площади, в зоопарке.

С 14.00 до 20.00 — программа на Юбилейной площади. В восемь вечера там начнется музыкальный спектакль «Народной театр — народной победе», в нем примут участие порядка 500 артистов. Завершится программа фейерверком в 22.00, который в этом году пройдет в новой точке.

«Все, кто придут на Юбилейную площадь посмотреть музыкальный спектакль, будут наблюдать яркий и красивый фейерверк», — сказала Фейгина.

Она добавила, что традиционная минута молчания пройдет на Юбилейной площади, памятнике Победы, сквере Журавли, в сквере им. Дениса Давыдова, парках города.

По словам Веры Фейгиной, 9 мая набережная реки Суры и Фонтанная площадь не будет задействована.

8 мая будет задействован сквер им. Д. Давыдова с 13.00 до 19.00 — там будет парад оркестров, хоры ветеранов, литературно-музыкальная композиция «Голос поэта».