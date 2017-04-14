В Пензе набережная и Фонтанная площадь не будут задействованы 9 Мая

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина озвучила предварительный план праздничных мероприятий 9 мая.
В 10.00 начнется благодарственный молебен во славу русского оружия у часовни архангела Михаила.
В 10.30 будет дан старт «Бессмертному полку» (люди собираются с 9.00 на ул. Коммунистической).
В 10.30 — митинг, парад, возложение венков к Монументу воинской и трудовой Славы пензенцев.
В 13.30 у монумента стартует легкоатлетическая эстафета.
С 12.15 до 14.00 — концертная программа в сквере «Журавли».
С 12.30 до 14.00 — экскурсия по музею боевой техники под открытым небом.
С 12.00 до 18.00 — праздничные программы в парках, на Юбилейной площади, в зоопарке.
С 14.00 до 20.00 — программа на Юбилейной площади. В восемь вечера там начнется музыкальный спектакль «Народной театр — народной победе», в нем примут участие порядка 500 артистов. Завершится программа фейерверком в 22.00, который в этом году пройдет в новой точке.
«Все, кто придут на Юбилейную площадь посмотреть музыкальный спектакль, будут наблюдать яркий и красивый фейерверк», — сказала Фейгина.
Она добавила, что традиционная минута молчания пройдет на Юбилейной площади, памятнике Победы, сквере Журавли, в сквере им. Дениса Давыдова, парках города.
По словам Веры Фейгиной, 9 мая набережная реки Суры и Фонтанная площадь не будет задействована.
8 мая будет задействован сквер им. Д. Давыдова с 13.00 до 19.00 — там будет парад оркестров, хоры ветеранов, литературно-музыкальная композиция «Голос поэта».