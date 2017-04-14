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Пензенский «Биосинтез» начали перевооружать

13 апреля в 17:44 344 просмотра
«Биосинтез» будет работать современное оборудование. Перевооружение предприятия уже началось.

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На пензенском заводе «Биосинтез» будет работать современное оборудование. Перевооружение предприятия уже началось.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на форуме «Innomed-2017».

«Мы сегодня приглашали директора «Биосинтеза», он рассказал, что индийская компания зашла к нам, приобретя контрольный пакет акций завода. Сейчас идет перевооружение предприятия, установка современного оборудования. Лекарственные препараты будут выпускать там самые современные, их будут реализовывать не только в России, но и за ее пределами», — отметил он.

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