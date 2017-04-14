Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на форуме «Innomed-2017».
«Мы сегодня приглашали директора «Биосинтеза», он рассказал, что индийская компания зашла к нам, приобретя контрольный пакет акций завода. Сейчас идет перевооружение предприятия, установка современного оборудования. Лекарственные препараты будут выпускать там самые современные, их будут реализовывать не только в России, но и за ее пределами», — отметил он.
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Пензенский «Биосинтез» начали перевооружать
13 апреля в 17:44 344 просмотра
На пензенском заводе «Биосинтез» будет работать современное оборудование. Перевооружение предприятия уже началось.
Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на форуме «Innomed-2017».