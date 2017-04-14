В Пензе простились с заслуженной артисткой РСФСР Верой Аношиной (видео)

, но зрителю Вера Аношина известна , прежде всего , как первая исполнительница песен « 18 лет» и «Милая Роща». Сейчас эти произведения считаются визитной карточкой региона. Со смертью певицы в истории Пензенской области завершилась целая музыкальная эпоха. Провожали легенду в Центре культуры и досуга." data-title="В Пензе простились с заслуженной артисткой РСФСР Верой Аношиной — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе простились с певицей Верой Аношиной. Заслуженная артистка РСФСР скончалась 11 апреля на 82-м году жизни. За свою музыкальную карьеру она спела немало, но зрителю Вера Аношина известна, прежде всего, как первая исполнительница песен «18 лет» и «Милая Роща». Сейчас эти произведения считаются визитной карточкой региона. Со смертью певицы в истории Пензенской области завершилась целая музыкальная эпоха. Провожали легенду в Центре культуры и досуга.

Десятки горожан пришли в Центр культуры и досуга, чтобы попрощаться с легендой пензенской сцены Верой Аношиной. О ее кончине стало известно 11 апреля. Соболезнования родным и близким певицы выразили губернатор региона Иван Белозерцев и члены правительства области, сообщает телеканал «Экспресс».

«Это душа Пензенской области, ее голос, и поэтому мы все сегодня скорбим. Она достойна быть похороненной на аллее почета Пензенской области», — отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Мы всегда будем помнить этот голос, потому что он встречает и провожает на вокзале «Пензы -1», он звучит на концертах, площадках», — сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Вера Аношина родилась в деревне Безобразовка, ныне Сосновка, Кузнецкого района. Работала на фабриках «Творец рабочий» в Сосновоборске и «Маяк революции» в Пензе. Вера Аношина окончила Пензенское музыкальное училище. А с 1957 года она стала солисткой Пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина. Именно там она спела сделавшую ее популярной песню «18 лет» на слова Владимира Застрожного.

«Сегодня эта эпоха закончилась, страничка переворачивается, это печально. Тем, кто остался жить, остается помнить, петь песни, передавать их нашим детям и внукам», — сказал директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Тогда Валентин Катаев был корреспондентом в газете «Правда», вышла большая статья о гастролях хора, он очень высоко оценил Веру Аношину, ее необыкновенны голос и в заключении статьи он написал: «Я побывал на концерте русского народного хора, как будто испил кристально чистой родниковой воды», — рассказал заслуженный работник культуры г. Пензы Николай Жидков.

В репертуаре певицы было около 20 песен на стихи пензенских авторов. Голос Веры Аношиной стал визитной карточкой Пензенской области. Артистка всегда тепло относилась к молодым исполнителям и не жалела времени, чтобы помочь им.

«Она делилась своими профессиональными советами, рассказывала, как вести себя на сцене», — поделился воспоминаниями участник хора им. Октября Гришина Виктор Левин.

Последней мечтой артистки был большой сольный концерт к 80-летию. Однако в последние годы Вера Аношина тяжело болела, поэтому выйти на сцену так и не смогла.

«Она очень была слабая. Мы мечтали, конечно, чтобы вышла еще на сцену, а пришлось со сцены ее проводить в таком состоянии», — сказала близкая подруга Веры Аношиной Любовь Гришина.

Вера Аношина скончалась на 82-м году жизни. Ее похоронили на Аллее славы на Новозападном кладбище Пензы.