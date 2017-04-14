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Сколько россиян будут печь куличи на Пасху?

14 апреля в 13:40 238 просмотров
, который провел ВЦИОМ, большинство россиян соблюдают традиции, связанные с празднованием Пасхи, пишет «Газета.ru».

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Согласно опросу, который провел ВЦИОМ, большинство россиян соблюдают традиции, связанные с празднованием Пасхи, пишет «Газета.ru».

Так, в этом году 52% опрошенных будут готовить куличи, пасху и красить яйца, 26% ответили, что освятят их в церкви.

46% россиян сказали, что пойдут в гости или примут родных и близких у себя, 10% - преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь хотят пойти 9% участников опроса.

Правила воздержания в еде во время Великого Поста полностью или частично соблюдают 26% респондентов, в этом году показатель стал максимальным за всю историю измерений, еще 3% постятся в последнюю неделю перед Пасхой.

Обычного режима питания придерживаются 69% россиян.

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