Сколько россиян будут печь куличи на Пасху?

Так, в этом году 52% опрошенных будут готовить куличи, пасху и красить яйца, 26% ответили, что освятят их в церкви.

46% россиян сказали, что пойдут в гости или примут родных и близких у себя, 10% - преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь хотят пойти 9% участников опроса.

Правила воздержания в еде во время Великого Поста полностью или частично соблюдают 26% респондентов, в этом году показатель стал максимальным за всю историю измерений, еще 3% постятся в последнюю неделю перед Пасхой.

Обычного режима питания придерживаются 69% россиян.