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Кузнечанка поплатилась за организацию «приюта» для наркоманов

14 апреля в 14:10 300 просмотров

Уроженку Кузнецкого района Пензенской области осудили за содержание наркопритона.

По данным областного суда, кузнечанка и ее знакомый, который на тот момент числился в розыске, организовали в квартире наркопритон.

Роли были распределены, женщина соблюдала меры конспирации, создавала необходимые условия для отдыха после употребления наркотиков, мужчина же приглашал знакомых, сообщает пресс-служба.

Их деятельность удалось пресечь полицейским.

В результате суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Осужденная, не согласившись с позицией судьи, подала апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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