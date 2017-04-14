Кузнечанка поплатилась за организацию «приюта» для наркоманов

По данным областного суда, кузнечанка и ее знакомый, который на тот момент числился в розыске, организовали в квартире наркопритон.

Роли были распределены, женщина соблюдала меры конспирации, создавала необходимые условия для отдыха после употребления наркотиков, мужчина же приглашал знакомых, сообщает пресс-служба.

Их деятельность удалось пресечь полицейским.

В результате суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Осужденная, не согласившись с позицией судьи, подала апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.