Гришин: Дом на ул. Ударной, 35 подлежит сносу и расселению

По его словам, состояние дома ухудшилось, он не подлежит реконструкции. Здание признано аварийным и подлежащим сносу.
Андрей Гришин отметил, что при продлении действия программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья дом будет включен в первую очередь на расселение.
Напомним, в середине декабря в доме частично рухнула кирпичная кладка на первом этаже первого подъезда. Затем последовал ряд других обрушений. Никто не пострадал. В настоящее время все желающие переселены в маневренный жилой фонд.
Изначально планировалось провести реконструкцию и укрепление здания. Но состояние дома это не позволяет сделать.