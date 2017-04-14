Двух пензенцев задержали за тайники-закладки

По данным пресс-службы управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пензенской области, была получена информация о том, что неизвестные, передвигаясь на автомобиле, делают тайники-закладки, предположительно, с наркотиками.

При патрулировании улиц сотрудники ведомства остановили схожий по приметам автомобиль, в салоне находились двое молодых людей. У одного из них правоохранители нашли два гриппер-пакета с веществом растительного происхождения, которые он держал в левом кармане куртки.

По итогам экспертизы удалось установить, что это вещество наркотическое. Злоумышленников доставили в дежурную часть полиции.