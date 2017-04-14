Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой
У кузнечанина в доме нашли взрывчатку
Молодого мотоциклиста с травмами увезли в больницу после ДТП в Мокшанском районе
В Пензе BMW «схитрило» на перекрестке в пробке. Видео
На ул. Кронштадской легковушка сбила пешехода
В Кузнецке инормарка сбила пешехода
В Шемышейке в ДТП погиб пожилой велосипедист
В Неверкинском районе перевернулась легковушка
В Нижнем Ломове легковушка врезалась в водосток
В Пензе легковушка влетела в столб
все новости

Двух пензенцев задержали за тайники-закладки

14 апреля в 14:45 282 просмотра

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в сбыте наркотиков.

По данным пресс-службы управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пензенской области, была получена информация о том, что неизвестные, передвигаясь на автомобиле, делают тайники-закладки, предположительно, с наркотиками.

При патрулировании улиц сотрудники ведомства остановили схожий по приметам автомобиль, в салоне находились двое молодых людей. У одного из них правоохранители нашли два гриппер-пакета с веществом растительного происхождения, которые он держал в левом кармане куртки.

По итогам экспертизы удалось установить, что это вещество наркотическое. Злоумышленников доставили в дежурную часть полиции.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics