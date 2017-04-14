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В Каменке обсудили профилактику «пьяной» преступности

14 апреля в 15:27 200 просмотров

Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов принял участие в расширенном заседании Совета общественности по профилактике правонарушений Каменки.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы об организации на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-центре облправительства.

Также на заседании провели индивидуальные профилактические беседы с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, и теми, кто допустил нарушения в сфере реализации алкогольной продукции.

По итогам заседания выработаны конкретные меры, направленные на профилактику «пьяной» преступности в Каменке.

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