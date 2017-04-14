Депутаты Пензы выяснили, почему нельзя избавиться от хлора в воде

В Пензе 14 апреля на заседании комиссии Гордумы обсудили программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пензы на 2017−2026 годы.

Проект программы представил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин. По его словам, она необходима для систем коммунальной инфраструктуры.

«У нас остается обработка воды хлором, во всем мире от этого уже отказались, почему мы не можем?» — спросил депутат Георгий Тюрин.

Начальник управления ответил, что переход на новую систему пока городу не по карману — реконструкция системы водоотведения очень дорогая.

Андрея Гришина поддержал депутат Виктор Воробьев. Он отметил, что на Западе сначала отказались от хлора, а сейчас возвращаются к этой методике.

«Почему в программе нет ничего об установке модульных котельных?» — вновь спросил Тюрин.

«Мы движемся по этому пути, но программу мы обязаны формировать на основании документов. Как только изменения будут утверждены в Москве, мы доработаем программу. Сейчас определен подрядчик, который разрабатывает схему теплоснабжения», — пояснил Гришин.

Начальник городского управления ЖКХ подчеркнул, что основная задача — до 2026 года максимально повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.