Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 2 км автодороги «Пенза — Кондоль».
Травмы в результате происшествия получил 70-летний водитель «Форда». Пенсионера госпитализировали.
Причины аварии устанавливаются.
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Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой
14 апреля в 16:15 216 просмотров
В Пензенском районе столкнулись автомобиль «Форд Фиеста» и «Шевроле Нива».
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 2 км автодороги «Пенза — Кондоль».
Травмы в результате происшествия получил 70-летний водитель «Форда». Пенсионера госпитализировали.
Причины аварии устанавливаются.