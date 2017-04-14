У кузнечанина в доме нашли взрывчатку
Молодого мотоциклиста с травмами увезли в больницу после ДТП в Мокшанском районе
Двух пензенцев задержали за тайники-закладки
В Пензе BMW «схитрило» на перекрестке в пробке. Видео
На ул. Кронштадской легковушка сбила пешехода
В Кузнецке инормарка сбила пешехода
В Шемышейке в ДТП погиб пожилой велосипедист
В Неверкинском районе перевернулась легковушка
В Нижнем Ломове легковушка врезалась в водосток
В Пензе легковушка влетела в столб
все новости

Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой

14 апреля в 16:15 216 просмотров
«Форд Фиеста» и «Шевроле Нива».

" data-title="Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенском районе столкнулись автомобиль «Форд Фиеста» и «Шевроле Нива».

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 2 км автодороги «Пенза — Кондоль».

Травмы в результате происшествия получил 70-летний водитель «Форда». Пенсионера госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics