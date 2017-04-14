Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой 216 просмотров « Форд Фиеста» и «Шевроле Нива»." data-title="Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой — Пенза-пресс, рунет за день"> 14 апреля в 16:15