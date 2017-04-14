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В Пензе опасаются массового банкротства УК

14 апреля в 16:09 340 просмотров

14 апреля на комиссии Гордумы по вопросам ЖКХ обсудили проблемы долгов управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

«Не переживаете ли вы за то, что в ближайшие два года повторится ситуация с управляющими компаниями, которые обанкротились, потому что не исполняли свои обязательства перед ресурсоснабжающими организациями? Может быть, стоит рассмотреть вариант, при котором ресурсоснабжающие организации напрямую получали бы деньги от собственников?» — спросил депутат Алексей Савичев начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина.

Чиновник ответил, что опасность повторения ситуации с банкротством УК есть, и сейчас предпринимаются меры, чтобы этого не допустить.

«Вопрос банкротства управляющих организаций стоит остро, сейчас мы принимаем меры по всем выявленным фактам нецелевого использования средств, направляем информацию в правоохранительные органы. По ряду УК проводится разбирательство и решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Переход на прямые расчеты тоже нужен, но надо понимать, что одномоментно множеству лицевых счетов перейти нельзя — будет хаос. Мы сейчас изучаем, как это лучше сделать, чтобы переход был безболезненным для жителей», — отметил Гришин.

Для составления графика перехода потребуется полгода, причем принципиальный момент — согласие жителей. Насильно никто никого перевести на прямые договоры не сможет, подчеркнул он.

«Вторая опасность заключается в том, что ресурсоснабжающие организации готовы взять абонентов, но не задолженности за предыдущие периоды. Поэтому может получиться, что мы перейдем на прямые договоры, а потом ресурсоснабжающие организации подадут в суд и повесят исполнительные листы. Это может привести к тому, что один исполнительные лист потопит УК. Это и есть камень преткновения», — сказал чиновник.

Сейчас, по данным управления, задолженность УК только перед «МКП Теплоснабжение г. Пензы» за два года составила порядка 400 млн рублей.

«Я думаю, надо поактивней в этом направлении действовать», — призвал Савичев.

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