Все пензенские УК уйдут из «Самоучета» к ноябрю

Как сообщил на комиссии Гордумы начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин, сейчас в «Самоучете» остаются «МУП Ленинского района» и «Жилье-22».
«Они пока остаются в «Самоучете» в связи с тем, что там большое количество лицевых счетов, и мы боимся хаоса в момент перехода. Поэтому мы готовимся к этому планомерно и постепенно», — сказал чиновник.
Депутат поинтересовался, как быть в таком случае со штрафами, которые ФАС накладывает на тех, кто еще не расторг договор с центром «Самоучет».
Андрей Гришин отметил, что пока штрафов нет, есть предписания.
«Если им выпишут штрафы, они будут платить до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что они перейдут в другой РКЦ, и это не повлияет на жителей», — подчеркнул он.
Народный избранник удивился тому, что переход двух других районов не создал социальную напряженность, а теперь возникли проблемы.
Гришин объяснил, что это связано с тем, что в перешедших МУПах лицевых счетов в два раза меньше, чем в одном только «МУПе Ленинского района».
Планируется, что переход УК из «Самоучета» завершат к ноябрю. Депутаты рекомендовали ускорить этот процесс.