« Самоучет» в другой расчетно-кассовый центр ( РКЦ)." data-title="Все пензенские УК уйдут из «Самоучета» к ноябрю — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе решается вопрос с переходом управляющих организаций из центра «Самоучет» в другой расчетно-кассовый центр (РКЦ).

Как сообщил на комиссии Гордумы начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин, сейчас в «Самоучете» остаются «МУП Ленинского района» и «Жилье-22».

«Они пока остаются в «Самоучете» в связи с тем, что там большое количество лицевых счетов, и мы боимся хаоса в момент перехода. Поэтому мы готовимся к этому планомерно и постепенно», — сказал чиновник.

Депутат поинтересовался, как быть в таком случае со штрафами, которые ФАС накладывает на тех, кто еще не расторг договор с центром «Самоучет».

Андрей Гришин отметил, что пока штрафов нет, есть предписания.

«Если им выпишут штрафы, они будут платить до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что они перейдут в другой РКЦ, и это не повлияет на жителей», — подчеркнул он.

Народный избранник удивился тому, что переход двух других районов не создал социальную напряженность, а теперь возникли проблемы.

Гришин объяснил, что это связано с тем, что в перешедших МУПах лицевых счетов в два раза меньше, чем в одном только «МУПе Ленинского района».

Планируется, что переход УК из «Самоучета» завершат к ноябрю. Депутаты рекомендовали ускорить этот процесс.