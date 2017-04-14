, какие территории войдут в программу « Наш двор». Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин на комиссии Гордумы 14 апреля." data-title="В Пензе участников программы «Наш двор» назовут в конце апреля — Пенза-пресс, рунет за день">

К концу апреля станет известно, какие территории войдут в программу «Наш двор». Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин на комиссии Гордумы 14 апреля.

«Прием заявок завершится 25 апреля, затем будет работать комиссия, и числа 27 и 28 апреля станут известны результаты», — пояснил он.

Депутат обратил внимание, что стоит подумать над критериями отбора дворов для благоустройства.

«Сейчас многое зависит от активности жильцов, а есть дворы в гораздо худшем состоянии, но там живет определенный контингент, неактивный. И получается так, что те дворы, которые находятся в неплохом состоянии, войдут в программу, а те, которые находятся в аварийном состоянии, — нет», — отметил народный избранник.

Андрей Гришин ответил, что до 2022 года в порядок приведут все дворы, поэтому нельзя сказать, что про кого-то забудут. Но сейчас приоритет отдается активным жителям.