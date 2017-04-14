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На создание в Пензе нового кладбища ищут 56 млн руб

14 апреля в 17:08 96 просмотров

В Пензе планируют создать новое кладбище. Однако на это требуется 56 млн рублей.

«Участок под кладбище определен, разработана проектно-сметная документация, она находится в управлении капитального строительства, сейчас администрация города изыскивает дополнительные денежные средства на проведение работ», — сообщил на комиссии Гордумы начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

Согласно расчетам, на строительство нового кладбища на два года нужны 56 млн рублей, добавил он. Как только эти средства найдут, начнутся работы по вырубке зеленых насаждений на будущем месте захоронений.

Пока о сроках начала работ говорить рано, отметил Андрей Гришин.

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