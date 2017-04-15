Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре (видео)

Крупных пензенских должников призвали к ответу в областной прокуратуре. Руководителей и конкурсных управляющих местных предприятий пригласили на заседание рабочей группы в здание на Богданова, 7, чтобы те отчитались, как идет работа по погашению задолженности перед сотрудниками.
Большинство должников — представители строительного бизнеса. Среди них есть и известная в области компания «Пензастрой», сообщает телеканал «Экспресс».
«В результате прокурорского вмешательства работникам подрядных организаций ОАО «Пензастрой» выплачена заработная плата — более 50 миллионов рублей. Однако задолженность в размере около 20 миллионов рублей в восьми организациях остается непогашенной», — сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Олег Самохин.
По словам генерального директора ОАО «Пензастрой» Валентины Журавлевы, своим сотрудникам они выплатят все долги в мае.
«Выходим из положения через продажи квартир, но они продаются слабо. Полученные деньги от продажи мы передаем приставам, а они уже распределяют зарплату», — пояснил он.
В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2016 году была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 335 миллионов рублей.
Несмотря на положительную тенденцию, представители контрольно-надзорного органа продолжают держать ситуацию на контроле.