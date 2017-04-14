Курс доллара упал перед выходными

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на выходные.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,6019 до 56,2945 руб., курс евро — с 60,2867 руб. до 59,7791 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 57,8626 руб.