Пензенцы поедут на Дельфийские игры в Екатеринбург 312 просмотров , которые пройдут с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге." data-title="Пензенцы поедут на Дельфийские игры в Екатеринбург — Пенза-пресс, рунет за день"> 14 апреля в 17:48

Пензенцы поборются за победу на Дельфийских играх-2017, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге.

Всего за победу борьба развернется между 2 000 участниками, пензенцы примут участие в 5 из 47 номинаций. «Основу сборной составят воспитанники городских детских музыкальных школ и школ искусств, они представят наш регион в 4 дисциплинах», — пояснили в мэрии. Последние несколько лет регион становился призером Игр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/penzentsy_primut_uchastie_v_delfiyskikh_igrakh/