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Пензенцы поедут на Дельфийские игры в Екатеринбург

14 апреля в 17:48 312 просмотров
, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге.

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Пензенцы поборются за победу на Дельфийских играх-2017, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге.

Всего за победу борьба развернется между 2 000 участниками, пензенцы примут участие в 5 из 47 номинаций.

«Основу сборной составят воспитанники городских детских музыкальных школ и школ искусств, они представят наш регион в 4 дисциплинах», — пояснили в мэрии.

Последние несколько лет регион становился призером Игр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/penzentsy_primut_uchastie_v_delfiyskikh_igrakh/
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