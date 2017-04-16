Савельев поздравил православных пензенцев с Пасхой

«Воскрешение Господа — это один из главных православных праздников. Он наполняет наши сердца добротой, любовью и радостью, объединяет миллионы людей, исповедующих православие! С этим праздником мы связываем надежды на обновление и ожидание перемен к лучшему.

Оставив на время дела и заботы, в этот день мы стремимся к близким и родным, чтобы разделить с ними радость великого события и отдать дань традициям, заложенным нашими далекими предками. В этот день мы посещаем храмы и возносим молитвы во славу Господа.

Убежден, что нынешний праздник станет для многих пензенцев возможностью проявить внимание, доброту и заботу о тех, кто нуждается в поддержке и помощи.

Высокая духовность и нравственность, умение проявить милосердие и протянуть руку помощи близким — это крепкая основа сильного государства и важное условие успешного развития страны. Уверен, что опора на веру и следование традициям, позволят нам сделать пензенский край благополучным и красивым.

Поздравляя вас с великим православным праздником, от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, мира! Добра вам и вашим близким! Благоденствия и любви! Пусть в ваших сердцах горит огонь надежды и веры», — говорится в поздравлении.