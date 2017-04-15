В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь
В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких
В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать
Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре
Пензенцы поедут на Дельфийские игры в Екатеринбург
В Пензе ответили на критику по поводу огромных очередей в МРЭО
На создание в Пензе нового кладбища ищут 56 млн руб
В Пензе участников программы «Наш двор» назовут в конце апреля
Все пензенские УК уйдут из «Самоучета» к ноябрю
В Пензе опасаются массового банкротства УК
все новости

Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию (видео)

14 апреля в 19:45 304 просмотра

400 юношей из Пензенской области уже прошли военную медкомиссию и ожидают повестки. Всего же этой весной Вооруженные силы России пополнят около 1300 жителей региона.

Как сообщил военный комиссар области Павел Тугушев, члены комиссий отдают предпочтение призывникам в возрасте 23−24-х лет, получившим высшее образование и прошедшим военную подготовку.

Главное нововведение 2017 года: отсрочка от призыва на военную службу для студентов, получающих среднее профессиональное образование, сообщает телеканал «Экспресс».

«В соответствии с изменениями о воинской обязанности граждане, поступившие в войска нацгвардии по окончанию вуза и имеющие специальное звание, получат отсрочку от армии. На основании рекомендаций командира воинской части, после увольнения с военной службы военнослужащий по призыву получает право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета», — рассказал Павел Тугушев.

Первая группа призывников отправится в армию 19 апреля. Весенняя кампания продлится до 15 июля. За это время более пяти тысяч человек должны пройти военно-врачебные комиссии.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics