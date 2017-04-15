В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких (видео)

« Сурский край — без наркотиков». Получить специализированную помощь наркозависимые и их родные могут , позвонив по единому телефону доверия." data-title="В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области продолжается акция «Сурский край — без наркотиков». Получить специализированную помощь наркозависимые и их родные могут, позвонив по единому телефону доверия.

Снимать медицинских работников, которые дежурят на телефоне доверия в наркологической больнице, можно только со спины. В день поступает не более двух звонков, однако каждый — это крик о помощи. При первом же телефонном контакте дежурные стараются оказать психологическую поддержку и договорится о встрече со специалистами, сообщает телеканал «Экспресс».

«Если человек звонит, то он понимает, что у него есть проблема, что ему ее надо решить. Телефон позволяет ему начать действовать и искать первые шаги решения его проблемы. Поэтому эффективность — 100%", — сказала клинический психолог областной наркологической больницы Татьяна Левенкова.

Чаще на телефон доверия звонят родители. Многие из них находятся в отчаянии, некоторые до конца не осознают, насколько серьезная беда пришла в их дом. Забыв о себе, родственники долгое время живут в страхе, становятся созависимыми. Чтобы вернуть их к обычной жизни, в специальных центрах психологи проводят массовые и индивидуальные лекции.

«Мы приглашаем к нам на лекции, их проводит психолог. Родители начинают понимать, что такое наркомания и алкоголизм, они открывают глаза на эту проблему и видят, что раньше не решали ее, они бездействовали», — рассказал руководитель пензенского филиала некоммерческого фонда «Здоровая страна» Дмитрий Рыжих.

Если вы заметили изменения в поведении близкого человека, врачи советуют сразу же проконсультироваться со специалистами по телефону: 45−31−09. Анонимность гарантируется.