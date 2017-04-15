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В Пензе состоится всероссийский фестиваль «Сурская весна» (видео)

14 апреля в 20:36 306 просмотров
«Народные инструменты — XXI век» — под таким девизом в Пензе пройдет девятый всероссийский фестиваль-конкурс народно-инструментального искусства «Сурская весна». Музыкальный праздник продлится с 17 по 21 апреля в пензенском колледже искусств.

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«Народные инструменты — XXI век» — под таким девизом в Пензе пройдет девятый всероссийский фестиваль-конкурс народно-инструментального искусства «Сурская весна». Музыкальный праздник продлится с 17 по 21 апреля в пензенском колледже искусств.

В программе — выступления профессионалов народно-инструментального жанра, мастер-классы, научно-методические конференции и открытый конкурс молодых исполнителей. К участию в нем приглашены учащиеся вузов и учреждений среднего профессионального образования из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Лучших музыкантов выберут в номинациях: «Солисты» и «Ансамбли народных инструментов», сообщает телеканал «Экспресс».

«Очень многоплановое мероприятие, включающее сольное исполнительство на различных инструментах — это баян, аккордеон и балалайка. Соответственно, и жюри подобрано таким образом, что по каждому инструменту присутствуют не менее двух специалистов по направлениям. Это говорит об объективности, о профессионализме жюри», — отметил председатель предметно-цикловой комиссии пензенского колледжа искусств Сергей Лялин.

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