В Пензе состоится всероссийский фестиваль «Сурская весна» (видео)

В программе — выступления профессионалов народно-инструментального жанра, мастер-классы, научно-методические конференции и открытый конкурс молодых исполнителей. К участию в нем приглашены учащиеся вузов и учреждений среднего профессионального образования из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Лучших музыкантов выберут в номинациях: «Солисты» и «Ансамбли народных инструментов», сообщает телеканал «Экспресс».
«Очень многоплановое мероприятие, включающее сольное исполнительство на различных инструментах — это баян, аккордеон и балалайка. Соответственно, и жюри подобрано таким образом, что по каждому инструменту присутствуют не менее двух специалистов по направлениям. Это говорит об объективности, о профессионализме жюри», — отметил председатель предметно-цикловой комиссии пензенского колледжа искусств Сергей Лялин.