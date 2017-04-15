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В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать (видео)

14 апреля в 20:05 352 просмотра
, 3 и Фрунзе, 10 продолжают жить в полурасселенных зданиях. Пензенцы считают, что их переселяют в другой микрорайон незаконно.

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Переезжать не желают. Жильцы нескольких квартир на улице Ударной, 3 и Фрунзе, 10 продолжают жить в полурасселенных зданиях. Пензенцы считают, что их переселяют в другой микрорайон незаконно.

Владельцы квартир в третьем подъезде дома № 10 на улице Фрунзе недоумевают, как их дом мог попасть под программу расселения из аварийного и ветхого жилья. Трехэтажное кирпичное строение вошло в нее в 2013 году. Многие считают, что всему причина — высокая стоимость земли под домом, сообщает телеканал «Экспресс».

«Дом простоит 100 лет. Бумага о том, что он аварийный, была фиктивная. Это уже прокуратура подтвердила. Давняя история, им место понадобилось, из-за этого все идет», — сказал житель г. Пензы Владимир Давыдов.

Часть дома уже расселена. Людей из двух соседних подъездов отправили жить в микрорайон Заря. Жильцы из третьего переезжать не хотят: большинство работает в Заводском районе. А жить в полурасселенном здании становится небезопасно.

Такая же ситуация — в доме на Ударной, 3. Из двух подъездов лишь одна квартира жилая. Недавно в расселенном крыле дома произошел пожар. По словам соседки, в оставшейся семье растет ребенок, который уже ходит в школу в этом районе.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андрея Гришина, с жильцами домов, попавших в программу расселения, ведется постоянная работа.

«Выделять какую-то одну квартиру, наверное, — это неправильно. Нужна постоянная ежедневная работа с каждым жителем. Мы действуем только в рамках закона», — сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы Андрей Гришин.

Оставшиеся жители домов надеются, что им удастся прийти к компромиссу в вопросе расселения. А пока продолжают закрывать входы в свои подъезды на ключ и надеются, что этой ночью в расселенной части дома ничего не произойдет.

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