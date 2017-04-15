Белозерцев поручил привести в порядок придомовые территории

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил руководству города и районов Пензы задачу приведения в порядок придомовых территорий.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, совещание прошло на улице Кронштадтской в Пензе.

Дом № 1 на этой улице вошел в партийный проект «Наш дом, наш двор», который призван поддержать инициативы жителей по созданию комфортной среды на территории многоквартирных домов.

Собственники помещений в доме на улице Кронштадтской провели собрание и решили установить здесь детскую площадку, оборудовать парковку, обновить бордюры и заасфальтировать дорожки.

Губернатор оценил текущее состояние территории, побеседовал с жителями и дал ряд поручений по подготовке к предстоящим работам.

«На эту программу выделили значительные средства. Важно, чтобы данные средства были освоены без нарушений и действительно пошли на благоустройство двора», — отметил он.

В целях обеспечения надлежащего содержания новой площадки она будет передана в собственность управляющей компании.

«Это касается не только Пензы — везде, где мы за счет бюджетных средств устанавливаем подобные объекты, нужно заранее определять их балансодержателя», — акцентировал внимание губернатор.

Он добавил, что все ключевые решения необходимо принимать совместно с активом жильцов.