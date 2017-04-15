Сенаторы СФ от Пензенской области отчитались о доходах

Согласно данным, размещенным на сайте Совета Федерации, доход Виктора Кондрашина за 2016 год составил 5 миллионов 430 тысяч 921 рубль (по итогам 2015 года — почти 3 млн рублей), а его супруги — 502 тысяч 332 рубля. Им принадлежит квартира площадью 53,9 кв. метров. В собственности сенатора находится автомобиль Mitsubishi Outlander.



На супругу Виктора Кондрашина оформлены два гаража (19,5 и 17,1 кв. м), ½ доля в квартире площадью 59,3 кв. метра, садовый земельный участок (400 кв. м), жилое строение без права регистрации проживания (18 кв. м) и 31/2260 доля в участке для размещения гаражей и автостоянок (2260 кв. метров).



Сенатор Алексей Дмитриенко задекларировал доход в размере 34 млн 647 тыс. 076 рублей (в 2015 году, еще будучи депутатом ЗакСобра Пензенской области, Дмитриенко указал доход в размере 32,6 млн рублей). Он является собственником двух квартир (72,6 и 99,1 кв. метр). Также ему принадлежит автомобиль BMW X5 xDrive 35i, бортовой прицеп, снегоболотоход и два машино-места (25 и 12,7 кв. метра).



Супруга Алексея Дмитриенко за минувший год получила доход в размере 321 тыс. 598 рублей. У нее в собственности находится квартира (36,6 кв. м) и ¼ доля в другой (79,6 кв. м), а также автомобиль BMW X3.